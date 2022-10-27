الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى: مصر والإمارات تربطهما مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك

السيسي
السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات، مؤكدًا ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، ومعربًا عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر، والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. 

من جهته؛ أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الامتنان للرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، فضلًا عن الدور الهام الذي تضطلع به الجالية المصرية في الإمارات كجسر حضاري يربط البلدين الشقيقين، ومثمنًا دور مصر المحورى في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.

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