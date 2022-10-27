الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجيش الثانى الميدانى ينظِّم احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

الجيش الثاني الميداني
الجيش الثاني الميداني ينظِّم احتفالية لتكريم أسر الشهداء
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في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم جميع أوجه الدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن، نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة عرفانًا بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته، وذلك في إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار وألقى اللواء أ. ح محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدًا أن دماء الشهداء الذكية هي التي مهدت الطريق للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في جميع المجالات، وأن التاريخ الوطني سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء والمصابين من تضحيات وبطولات سطرت في سجلات الشرف بأحرف من نور.

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الجيش الثاني الميداني ينظِّم احتفالية لتكريم أسر الشهداء 

من جانبه، أكد اللواء أشرف أحمد الشريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم جميع سبل الرعاية لتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وفي نهاية الاحتفالية عبَّر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبدًا أبناءها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن دفاعًا عن استقراره وسلامة أراضيه.

حضر الاحتفالية عدد من قادة وضباط الجيش الثاني الميداني وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

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