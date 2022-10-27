الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 أطنان أرز أبيض وسكر حر داخل عبوات بدون مستندات بالمنوفية

أرز أبيض وسكر حر
أرز أبيض وسكر حر داخل عبوات
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.  

 ضبط (7 أطنان "أرز أبيض – سكر حر" منتج نهائى) معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ومدون عليه بيانات وهمية وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا ضبط (2 طن "أرز أبيض – سكر حر" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

 

 

الإدارة العامة شرطة التموين أقسام شرطة التموين الجرائم التموينية أرز أبيض

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