ضبط 7 أطنان أرز أبيض وسكر حر داخل عبوات بدون مستندات بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط (7 أطنان "أرز أبيض – سكر حر" منتج نهائى) معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ومدون عليه بيانات وهمية وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا ضبط (2 طن "أرز أبيض – سكر حر" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.