المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة وفعاليات لدعم المجتمع المدنى

افتتحت قيادة المنطقة الغربية العسكرية 8 آبار مياه بمدينتي براني والنجيلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الذى يلبى احتياجات أبناء تلك المدن الحدودية، فضلًا عن القيام بتجهيز 12 مسجدًا بعدد من القرى بفرش متكامل، بالإضافة إلى توزيع 180 من رءوس الماشية على 60 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا كوسيلة لتوفير سبل العيش الكريم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع البدوي، كما تم توزيع عدد كبير من الحصص الغذائية بالمجان، وتقديم المساعدات المالية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوزيع 1000 شنطة مدرسية بكامل محتوياتها بالمجان على الطلاب ببداية العام الدراسي، فضلًا عن تنفيذ عدد من القوافل الطبية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بشكل دورى لتوفير الرعاية الطبية اللائقة لأبناء المدن والقرى الحدودية بالنطاق.

كما تقوم قيادة المنطقة الغربية العسكرية بتقديم الدعم المعنوى اللا محدود لأبناء المجتمع المدني من خلال عقد اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل لعرض المشاكل والصعوبات التى تواجههم والعمل على حلها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة استقبلت قيادة المنطقة العسكرية عددًا من الزيارات لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف مراحلهم التعليمية، كذلك وفدًا من جمعية الأمل للصم والبكم "قادرون باختلاف"، وعدد من طلبة جامعة مرسى مطروح، وقامت المنطقة بتنفيذ جولة للزائرين شملت المرور على القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية، بالإضافة إلى عروض تقديمية للتعريف بما تقوم به المنطقة من جهود لتنفيذ المهام المكلفة بها فضلًا عن المساهمة فى أعمال التنمية.

كما نظمت قيادة المنطقة الغربية العسكرية حفل زفاف جماعيًا لعدد (120) شابًا وفتاة من أبناء القرى الحدودية بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وتضمن الحفل تنفيذ عرض للموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرقة الفنون الشعبية بمحافظة مطروح والتى حملت الطابع الفلكلورى الشعبى وسط حالة من الفرحة والبهجة التى غمرت أبناء المحافظة، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

فيما أكد اللواء أ. ح محـمد عزالدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية، خلال تنفيذ تلك الأنشطة والفعاليات، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية إيمانًا بالدور المجتمعى للمساهمة فى توفير الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية لا يدخرون جهدًا ويواصلون العمل ليلًا ونهارًا لتنفيذ المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.

من جهتهم عبر أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية عن مدى سعادتهم وتقديرهم، لما تقوم به القوات المسلحة من جهود فى حماية أمن الوطن، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية.

جاء ذلك في إطار حرص قيادة المنطقة الغربية العسكرية على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية بالتزامن مع أداء المهام المكلفين بها لحماية الحدود الغربية للدولة.