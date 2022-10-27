الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تتفق مع صندوق النقد الدولي على تمويل بـ3 مليارات دولار

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف حماية الاقتصاد المصري بشكل كلي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن من مخرجات المؤتمر الاقتصادي سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من شركاء التنمية، 
وسيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً.

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