الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمخالفتهم المواعيد الشتوية.. إغلاق 7 محلات في المنتزه

ارشيفية
ارشيفية
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شن حي المنتزه أول في الإسكندرية بالتعاون مع قوات الشرطة حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية للمحال والمنشآت التجارية، وذلك وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية.    

وأسفرت الحملة عن غلق 7 محلات ومنشآت مخالفة لمواعيد الغلق بشوارع "المستجد، خالد بن الوليد، المسرح، أمين حسونة، الشهر العقاري"، بالإضافة إلى إصدار إنذارات وفرض غرامات فورية على المخالفين.           

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.             

المواعيد الشتوية للمحال التجارية والمولات التجارية تكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً شتاءً، ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.   

المنتزه أول في الإسكندرية حملة مكبرة وزير التنمية المحلية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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