الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطل و3 سنوات لآخر بتهمة حيازة الهيروين بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطل بالسجن المؤبد للمتهم، كما عاقبت آخر بالسجن 3 سنوات غيابيا لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة في القضية رقم 7650 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى رشدى مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد يسرى، والمستشار أحمد عوض، وسكرتير المحكمة على حسين.

تعود أحداث القضية المقيدة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل عاطلين، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم الأول، وبحوزته 10 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته علي لفافة هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما إقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

محكمة جنايات الإسكندرية عاطل السجن المؤبد المواد المخدرة قسم شرطة المنتزه ثالث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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