الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: هوكستين يتوجه إلى لبنان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود

عاموس هوكستين
عاموس هوكستين
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن المنسق الرئاسي الخاص بلبنان عاموس هوكستين، سيتوجه الأربعاء إلى لبنان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

 

وقالت الوزراة في بيان إن هوكستين سيلتقي في بيروت بالرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، للتعبير عن امتنانه لكل منهم على روح التشاور والانفتاح التي سادت طوال فترة المفاوضات وفقا للأسس التي أطلقت تحت قيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر إطار عام 2020.

 

وأضافت أنه سيسافر بعد ذلك إلى الناقورة لاتخاذ الخطوات النهائية لوضع اتفاق إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.

 

وبعد ذلك سيقدم الطرفان الإحداثيات البحرية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة.

 

وأوضحت أن هوكستين سيتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل حيث سيلتقي برئيس الوزراء، يائير لابيد، ويشكره وفريقه على دبلوماسيتهم المثابرة والمبدئية للتوصل إلى حل بشأن هذا الملف المهم.

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