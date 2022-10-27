الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحريك محطة الفضاء الدولية من موقعها لتجنب «حطام روسى»

حطام قمر اصطناعي
حطام قمر اصطناعي روسي
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أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أن محطة الفضاء الدولية تحركت من موقعها، لتجنب حطام قمر اصطناعي روسي يقترب منها.

وقالت "ناسا" إن محركات الدفع المرتبطة بالمحطة عملت لمدة تزيد على 5 دقائق، لتحريك المحطة في "مناورة" لتجنب حطام القمر الروسي "كوزموس 1408".

وأوضحت أنه "لم يكن هناك تأثير على عمليات محطة الفضاء الدولية".

ومن دون المناورة، كان من المتوقع أن يقترب الحطام بمسافة حوالي 5 كيلومترات من المحطة، التي تحلق على ارتفاع نحو 400 كيلومتر عن سطح الأرض.

ودمر القمر الاصطناعي الروسي "كوزموس 1408" في نوفمبر 2021 بعد أن توقف عن العمل، مما أسفر عن سحابة من الحطام تتألف من مئات القطع.

وأطلقت محطة الفضاء الدولية عام 1998، وهي مأهولة باستمرار منذ نوفمبر 2000 بموجب شراكة تقودها الولايات المتحدة وروسيا، وتضم أيضًا كندا واليابان و11 دولة أوروبية.

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