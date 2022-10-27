حبس عاطلين متهمين بتجارة المواد المخدرة فى الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين متهمين بتجارة المواد المخدرة بمنطقة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما عقب ضبطهما بـ 812 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

البداية بتمكن قوة أمنية، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة من ضبط (سائق وعاطل، مقيمين بمحافظة مطروح) حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك وقيادة أحدهما وضبط بحوزتهما (812 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 97،430 كيلو جرام – 3 هاتف محمول – مبلغ مالي) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة التنقل.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.