مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 27-10-2022
يبحث المسلمين عن مواقيت الصلاة التي يؤدوها خمس مرات يوميًا مع التغيرات التي تحدث في مواعيد الصلاة متأثرة بفصول السنة، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في بعض محافظات مصر.
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس 27-10-2022
- اذان الفجر 4:37 صباحاً
- أذان الظهر 11:39 صباحاً
- أذان العصر 2:49 مساءً
- أذان المغرب 5:13 مساءً
- أذان العشاء 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- أذان الفجر 4:43 صباحاً
- أذان الظهر 11:44 صباحاً
- أذان العصر 2:53 مساءً
- أذان المغرب 5:17 مساءً
- أذان العشاء 6:36 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- اذان الفجر 4:33 صباحاً
- أذان الظهر 11:35 صباحاً
- أذان العصر 2:44 مساءً
- أذان المغرب 5:09 مساءً
- أذن العشاء 6:27 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
- صلاة الفجر 4:38 صباحاً
- أذان الظهر 11:41 صباحاً
- أذان العصر 2:53 مساءً
- أذان المغرب 5:18 مساءً
- أذان العشاء 6:43 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
- صلاة الفجر 5:04 صباحاً
- أذان الظهر 12:08 صباحاً
- أذان العصر 3:24 مساءً
- أذان المغرب 5:49 مساءً
- أذان العشاء 7:03 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
- صلاة الفجر 4:24 صباحاً
- أذان الظهر 11:27 صباحاً
- أذان العصر 2:39 مساءً
- أذان المغرب 5:04 مساءً
- أذان العشاء 6:20 مساءً
مواقيت الصلاة
|27 أكتوبر الخميس
|4:38 AM
|6:05 AM
|11:39 AM
|2:48 PM
|5:12 PM
|6:31 PM
|28 أكتوبر الجمعة
|4:38 AM
|6:06 AM
|11:39 AM
|2:48 PM
|5:11 PM
|6:30 PM
|29 أكتوبر السبت
|4:39 AM
|6:06 AM
|11:39 AM
|2:47 PM
|5:11 PM
|6:29 PM
|30 أكتوبر الأحد
|4:39 AM
|6:07 AM
|11:39 AM
|2:46 PM
|5:10 PM
|6:28 PM
|31 أكتوبر الاثنين
|4:40 AM
|6:08 AM
|11:39 AM
|2:46 PM
|5:09 PM
|6:27 PM