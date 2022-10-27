الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 27-10-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمين عن مواقيت الصلاة التي يؤدوها خمس مرات يوميًا مع التغيرات التي تحدث في مواعيد الصلاة متأثرة بفصول السنة، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في بعض محافظات مصر.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس 27-10-2022

  • اذان الفجر 4:37 صباحاً
  • أذان الظهر 11:39 صباحاً
  • أذان العصر 2:49 مساءً
  • أذان المغرب 5:13  مساءً
  • أذان العشاء 6:31  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • أذان الفجر 4:43 صباحاً
  • أذان الظهر 11:44 صباحاً
  • أذان العصر 2:53 مساءً
  • أذان المغرب 5:17 مساءً
  • أذان العشاء 6:36 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • اذان الفجر 4:33 صباحاً
  • أذان الظهر 11:35 صباحاً
  • أذان العصر 2:44 مساءً
  • أذان المغرب 5:09 مساءً
  • أذن العشاء 6:27 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • صلاة الفجر 4:38 صباحاً
  • أذان الظهر 11:41 صباحاً
  • أذان العصر 2:53 مساءً
  • أذان المغرب 5:18 مساءً
  • أذان العشاء 6:43 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • صلاة الفجر 5:04 صباحاً
  • أذان الظهر 12:08 صباحاً
  • أذان العصر 3:24 مساءً
  • أذان المغرب 5:49 مساءً
  • أذان العشاء 7:03 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • صلاة الفجر 4:24 صباحاً
  • أذان الظهر 11:27 صباحاً
  • أذان العصر 2:39  مساءً
  • أذان المغرب 5:04 مساءً
  • أذان العشاء 6:20 مساءً

 

مواقيت الصلاة 

27 أكتوبر الخميس4:38 AM6:05 AM11:39 AM2:48 PM5:12 PM6:31 PM
28 أكتوبر الجمعة4:38 AM6:06 AM11:39 AM2:48 PM5:11 PM6:30 PM
29 أكتوبر السبت4:39 AM6:06 AM11:39 AM2:47 PM5:11 PM6:29 PM
30 أكتوبر الأحد4:39 AM6:07 AM11:39 AM2:46 PM5:10 PM6:28 PM
31 أكتوبر الاثنين4:40 AM6:08 AM11:39 AM2:46 PM5:09 PM6:27 PM
الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

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