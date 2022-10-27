التحريات تكشف لغز العثور على جثة فرد أمن بأحد المصانع فى الجيزة

شهدت منطقة كرداسة جنوب الجيزة، واقعة مأساوية، إذ جرى العثور على جثمان فرد أمن مسجاة على الأرض بمكان عمله بأحد المصانع في منطقة أبو رواش.

ترجع تفاصيل الواقعة حينما ورد إخطار للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من مركز شرطة كرداسة أنه تلقى بلاغا من عمليات النجدة بوفاة أحد أفراد الأمن بأحد المصانع بمنطقة أبو رواش، دائرة المركز.

ووفقًا للتحريات التي انتهت بشأن الواقعة، فقد تبين أن جثمان فرد أمن يبلغ من العمر 40 سنة يعمل بالوردية الليلية بالمصنع كان مسـجـيا علـى جانبه الأيمن بمبنـى الصبغة يرتدي كامل ملابسه وبحوزته متعلقاته الشخصية.

وبمناظرته تبين وجود جرح قطعي بفروة الرأس من الجهة اليمني جانب سقوطه، والأرضية خرسانية مغطاه بالطين المبلل بسبب مياه الأمطار ويوجد آثار انزلاق، ويرجح وفاته إثر اختلال توازنه وسقوطه واصطدام رأسه بالأرض.

وأوضحت التحريات أن أحد زملائه في العمل قرر أنه أثناء تأدية صلاة العشاء داخل المبني سمع صوت ارتطام بالأرض وعقب انتهائه من الصلاة فوجئ بالمتوفى مسجي أرضـا، بالإضافة لأسرة المتوفي أنهم لا يتهمون أحدًا بشيء أو يشتبهون في وفاته جنائيا.

وبتوقيع الكشف الطبـي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة اشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسر بعظام الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.