الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف سبب وفاة عامل داخل مسكنه فى بولاق الدكرور

جثة
جثة
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل وفاة عامل مسن داخل مسكنه ببولاق الدكرور، بعد العثور على جثمانه وبه إصابات عبارة عن سحجة بالجبهة من الناحية اليسرى وأخرى بالجانب الأيمن من البطن.

وأوضحت التحريات التي تمت بمعرفة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن أحد الأشخاص المقيمين معه بذات الشقة طلب من المتوفي إعداد كوب من الشاي، وعقب ذلك تناهى إلى سـمعه صـوت ارتطـام، وعنـد تفقـده الأمـر اكتشـف سـقوطه أرضـًا ووفاتـه، ولا يتهم أحدًا بشيء أو يشتبه في وفاته جنائيًا.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة قرر أنه لا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للعميد على عبد الرحمن رئيس القطاع، بلاغًا من قسم شرطة بولاق الدكرور، أنه حضر للقسم مدرس، يبلغ من العمر 62 سنة، مقيم بدائرة القسـم، وقرر أنه يقيم طرفه صديقيه كل من عامل 51 سنة، والآخر قهوجي يبلغ من العمر50 سنة.

وأكد الأخير أنه أخبره بسقوط صديقه أرضًا داخل غرفته ووفاته، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

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