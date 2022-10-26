القبض على المتهم بقتل شاب بضربة على الرأس فى أكتوبر

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب بعد أن وجه له ضربة على الرأس بعد مشادة كلامية بينهما في أكتوبر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث حدائق أكتوبر من غرفة النجدة، بالعثور على شاب مقتولًا داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بجرح غائر في الرأس.

وبعمل التحريات تبين أن وراء مقتل المجني عليه شابًا بسبب خلافات نشبت بينهما على إثرها قام بضربه على رأسه ولقي مصرعه في الحال.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.