النيابة تستمع لأقوال صاحب محل أصيب خلال مشاجرة

استعلمت النيابة العامة بأكتوبر، عن الحالة الصحية لصاحب محل أحذية أصيب خلال مشاجرة نشبت بينه وبين عدد من الزبائن بسبب خلافات علي تجربة الأحذية وعدم الشراء بمنطقة الشيخ زايد، تمهيدًا لسؤاله حول تفاصيل الحادث.

كشفت تحقيقات النيابة أن رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب داخل محل لبيع الأحذية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين مالك محل أحذية طرف أول و4 من الزبائن طرف ثان بسبب قيام الطرف الثاني بتجربة واستخدام عدد كبير من الأحذية وعدم رغبته في الشراء، وتعدي خلالها الطرف الثاني علي مالك المحل الطرف الأول فأحدثوا به بعض الإصابات.

وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.