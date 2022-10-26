الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة سرقة خطوط المواد البترولية بالصف

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس 5 أفراد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة خطوط المواد البترولية بمنطقة الصف، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

وتلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغًا من عامل بشركة بترول كائنة بدائرة المركز يفيد باكتشافه العثور علي محبس بخط البترول ملك الشركة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم، كما تم ضبط الخفير المنوط بحراسة الخطوط البترولية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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