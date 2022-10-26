الأربعاء 26 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة محتويات «فيلا» بحلوان

حبس
حبس
ads

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس المتهمين بسرقة أجهزة كهربائية من داخل فيلا بحلوان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض سرقة أجهزة كهربائية من داخل فيلا بمدينة حلوان، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان وأمكن ضبطهما وإعادة المسروقات.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان،  من ربة منزل، مفاده اكتشافها سرقة أجهزة كهربائية وبعض الادوات عبارة عن سخان، 2 شاشة تليفزيون، وماكينة قهوة، وبوتاجاز، وميكرويڤ، ومكواة، واكسسوارات حريمي، وبطاطين، وحقيبة ملابس.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر في شباك المنزل، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من"منير جاد"، 45 سنة، عاطل ومقيم شارع ثابت، مسجل خطر فئة ج سرقات عامة، و"إبراهيم أحمد"، 35 سنة، عاطل ومقيم الشارع الغربي. 

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات للمدعو "شريف احمد"، 46 سنة عاطل ومقيم بشارع راغب حلوان، ونجح رجال المباحث في ضبطه وإعادة المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 على النايل سات

داعش يتبنى الهجوم الإرهابى على مزار شاه جراغ بإيران

قيادات حزبية: قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور تؤكد الحرص على تحقيق الأمان الاجتماعي

حسين فهمى: أتمنى تقديم دورة قوية من «القاهرة السينمائى»

القبض على المتهم بقتل شاب بضربة على الرأس فى أكتوبر

وزير البيئة العراقى: نتطلع لأن يكون مؤتمر شرم الشيخ محطة مهمة لاتخاذ قرارات واقعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

أسلحة التخريب الشاملهل «تهدم المعبد» فى أوكرانيا؟

محمد العسيري

مدرسة المهرجانات للعلوم والتكنولوجيا

ماجد حبته

مصر والإمارات.. قلب واحد

مؤمن المحمدي

قهوة سادة

مدحت بشاى

"صبحى الشارونى".. المرجعية المتكاملة للحركة الفنية

محمد رفعت

الرمال السوداء.. الحلم الذى تحقق

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: اضطهاد الإيجور باسم حقوق الإنسان!

محمد المعموري

مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ استخراج الغاز من حقل «كاريش»: «البيع خلال يومين»

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس