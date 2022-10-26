حبس المتهمين بسرقة محتويات «فيلا» بحلوان

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس المتهمين بسرقة أجهزة كهربائية من داخل فيلا بحلوان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض سرقة أجهزة كهربائية من داخل فيلا بمدينة حلوان، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان وأمكن ضبطهما وإعادة المسروقات.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان، من ربة منزل، مفاده اكتشافها سرقة أجهزة كهربائية وبعض الادوات عبارة عن سخان، 2 شاشة تليفزيون، وماكينة قهوة، وبوتاجاز، وميكرويڤ، ومكواة، واكسسوارات حريمي، وبطاطين، وحقيبة ملابس.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر في شباك المنزل، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من"منير جاد"، 45 سنة، عاطل ومقيم شارع ثابت، مسجل خطر فئة ج سرقات عامة، و"إبراهيم أحمد"، 35 سنة، عاطل ومقيم الشارع الغربي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات للمدعو "شريف احمد"، 46 سنة عاطل ومقيم بشارع راغب حلوان، ونجح رجال المباحث في ضبطه وإعادة المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.