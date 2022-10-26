إحباط محاولة لبيع 15 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء في القليوبية

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة اداخلية، في إحباط محاولة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بيع 15 ألف لتر مواد بترولية "بنزين – سولار" في السوق السوداء بالقليوبية.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارًا من مباحث التموين بالقليوبية يفيد بضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية، بحوزته 15 ألف و650 لتر مواد بترولية – "بنزين وسولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.