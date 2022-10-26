الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة لبيع 15 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء في القليوبية

بنزين
بنزين
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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة اداخلية، في إحباط محاولة المدير المسئول عن محطة  لتموين السيارات بيع 15 ألف لتر مواد بترولية "بنزين – سولار" في السوق السوداء بالقليوبية.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارًا من مباحث التموين بالقليوبية يفيد بضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية، بحوزته 15 ألف و650 لتر مواد بترولية – "بنزين وسولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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