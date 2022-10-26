«أمن الشرقية» يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب بأبو كبير

تكثف مباحث الشرقية من جهودها لسرعة كشف ملابسات العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا داخل منزله بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ بالعثور على “أحمد. ال. ع. ال”، 30 سنة، داخل منزله وهو جثة هامدة وعلى الفور توجهت قوة من مباحث مركز أبوكبير إلى المنزل محل الواقعة إلا أنه لم تتمكن المعاينة المبدئية من معرفة سبب الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبو كبير المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والتي باشرت التحقيق.