حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالشرقية

أمرت نيابة الشرقية العامة بحبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، بالحفر بمنزل أحدهم الكائن بمحافظة الشرقية بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر على حفر بعمق نحو 4 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.