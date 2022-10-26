الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غدًا.. انطلاق بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبى

رفع الأثقال البارالمبي
رفع الأثقال البارالمبي
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تنطلق غدا منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها مصر على صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.


وتقام المنافسات على مدار اليوم على أن يقام الافتتاح في الثامنة مساء ويليه باقي المنافسات.


تنطلق منافسات اليوم الأول مع منافسات السيدات وزن 55 كجم، في الساعة 2:45 عصرا، يعقبها منافسات الرجال في أوزان 49 كجم، 54 كجم، و59 كجم.


لتتوقف المنافسات استعدادا لانطلاق حفل افتتاح البطولة، ويختتم اليوم بمنافسات السيدات وزن 50 كجم. 


ويشارك في البطولة 24 دولة هي كل من الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، جامبيا، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، مالي، نيجيريا، الفلبين، سريلانكا، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، اوزبكستان، زامبيا، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وأكد الدكتور أحمد عوين رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي أن مصر جاهزة لاستضافة البطولة الدولية، والتي يشارك بها 27 دولة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف "عوين" أن اللجنة المنظمة تعمل بشكل مكثف ومستمر لإظهار البطولة بالشكل الأمثل الذي يليق باسم وسمعة مصر التاريخية، مؤضحًا أن وفد الاتحاد الدولي الذي يضم كلًا من "جورج مورينو رئيس الاتحاد الدولي وديلون ريتشارد مدير التطوير وساندرا فول منسقة لجنة المسابقات"، أشادوا بتجهيزات الصالة والاستعدادات الخاصة بالبطولة.

وأوضح أن البطولة ستشهد منافسة قوية بين اللاعبين طمعًا وآملًا في الحصول على نقاطها حيث إنها إحدى البطولات التأهيلية لدورة باريس البارالمبية 2024، وهو ما سيجعل التنافس على أشده.

وتمنى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة التوفيق لرباعي مصر لاسيما أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين والأبطال البارالمبيين. 

 

رفع الأثقال البارالمبي البطولة الافريقية المفتوحة لرفع الأثقال بطولة افريقيا المفتوحة لرفع الاثقال البارالمبي الدكتور أحمد عوين أحمد عوين رئيس اللجنة المنظمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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