القبض على عصابة غسيل أموال الاتجار بالمخدرات فى أسيوط

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى - الأمن العام” وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، نشاط 4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار فى المواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية وجمعهم مبالغ مالية كبيرة متحصلة من تجارتهم غير المشروعة وغسل تلك الأموال بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وضبط “كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى قدره 3 مليون جنيه – سلاح أبيض – ميزان حساس – 2 هاتف محمول – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات” وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,000,000 مليون جنيه) تقريبًا.