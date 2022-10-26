الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ40 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسل أموال تجارة المخدرات بالمنصورة

غسيل أموال
غسيل أموال
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( عدد 3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة الدقهلية) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يروجوا المخدرات على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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