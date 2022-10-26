الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل مسن بسبب خلافات النسب في الجيزة

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهم بقتل مسن بسبب خلافات النسب 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى معهد ناصر يفيد باستقبال أحد الأشخاص موظف بالمعاش في عقده السابع مصابا بطعن نافذ وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بسبب خلافات النسب وتعدي خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبعد مرور 3 أيام تلقي رئيس المباحث إخطارًا من المستشفى يفيد بوفاة المصاب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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