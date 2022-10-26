المؤبد لعاطل بتهمة إحراز مخدر الهيروين في الموسكي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 17، برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأسامة أحمد السمان وأمانة السر عصام ترك، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة.

وأحال المستشار محمد حسن- المحامي العام لنيابات كلي شمال القاهرة، الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم"علاء. ا. م" وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3579 لسنة 2022 قسم الموسكي ورقم 373 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة.

وتضمن أمر الإحالة بقيام المتهم باحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار بالموسكي، وعثر بحوزته علي 64 لفافة من الهيروين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.