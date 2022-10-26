الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السيسي» يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

جريدة الدستور
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء محمد شريف رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة".

وتم تقديم عرض عام للمنشآت التابعة لمدينة الفنون والثقافة، والمقامة على مساحة حوالي 127 فدانا، خاصةً مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثاراً لعدد من عواصم مصر على مدار التاريخ، ومتحف الفنون الذي يعرض العديد من اللوحات الأثرية والحديثة، ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، وتضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى حوالي 2200 فرد، مقامة وفقًا لأحدث وأرقى التقنيات الهندسية العالمية من صوتيات وأنظمة عرض، إلى جانب مسرح للموسيقى يصل سعته إلى حوالي 1200 فرد مؤهل وفقًا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، وكذلك مسرح للدراما و الأداء الحركي يتسع إلى حوالي 630 فرداً، في إطار طراز معماري فريد وثري.

ووجه الرئيس السيسي بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة، للتعاون فى نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، وكذلك للإنسانية جمعاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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