الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بالاستغلال الأنسب لأراضى القاهرة غير المستغلة

جريدة الدستور
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة، وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

 ووجه الرئيس بإتمام الاستغلال الأنسب لكل الأراضي المقترحة للتطوير وفق نهج هندسي وخدمي يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة، الأمر الذي يعزز عناصر البناء والتطور العمراني، ويحقق قيمًا مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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