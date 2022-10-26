السيسى: مصر تأمل تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه بكل مشاعر الحب والحفاوة يطيب له الترحيب بوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، خلال أعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية.

وأضاف، خلال كلمته في أمام النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية، أن مصر في أوج استعداداتها لاستضافة المناخ بقمة شرم الشيخ، ونأمل أن تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وتابع: "انطلاقًا من إيمان مصر بقيمة العلم الذي يتصدر أولويات التنمية المستدامة في بلادنا وما يقترن به من أنشطة البحث العلمي، أود الإشادة بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة لتخصيص أسبوع عالمي للفرانكوفونية العلمية سنويًا".