الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تكرم أوائل خريجى الجامعات المصرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فى إطار اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالأجيال الجديدة فإن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا لتقديم الدعم والخبرات لأبنائها الطلاب لتعظيم الإستفادة وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، حيث نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى احتفالًا لتكريم أوائل خريجى الجامعات المصرية، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف والأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تخليدًا لذكراهم العطرة، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى أن الصورة الإيجابية والمشرفة لنُخبة طلاب الجامعات المصرية تعكس مدى اهتمام الدولة بالتعليم وتطويره وتحديثه المستمر بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجى الذي أصبح سمة العصر، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس من أجل بناء مستقبل أبنائهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة خريجى الجامعات المصرية أقرانهم من الكليات العسكرية لغزل ونسيج واحد للدولة المصرية وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتعزيز جهود الدولة فى استشراف المستقبل وبناء الوطن والتطلع إلى الريادة العالمية.

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل الخريجين من الجامعات المصرية والتقاط الصور التذكارية لهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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