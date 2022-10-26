الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لاعبو القوات المسلحة لكمال الأجسام يحصدون المراكز الأولى ببطولة إفريقيا

لاعبوا فريق كمال
لاعبوا فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة
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نجح لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المشاركين ضمن بعثة المنتخب القومي في البطولة الإفريقية التي أقيمت فعالياتها بدولة الجزائر الشقيقة في حصد المراكز الأولى بعد منافسة قوية بين كل الدول المشاركة بالبطولة.

نجح الملازم أول محمد محمد صالح في الحصول على الميدالية الذهبية وزن ٨٠ كجم، كما نجح الرائد محمد صبري في الحصول على الميدالية الفضية وزن ٧٥ كجم، فيما نجح النقيب محمود إبراهيم مختار في الحصول على برونزية الوزن الثقيل فوق 100 كجم.

ونتيجة لما حققه عناصر المنتخب، تحصلت مصر على المركز الثاني بعد دولة الجزائر المنظمة للبطولة والتي شاركت بعدد يزيد على ٦٠ لاعبًا في مختلف الفئات، فيما تحصلت تونس على المركز الثالث.

يأتى هذا الإنجاز نتيجة لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الملائم لإعداد كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقًا لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصري على منصات التتويج بكل المحافل التي تشارك بها.

يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين، وتوفير كل الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لرفع علم مصر عاليًا خفاقًا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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