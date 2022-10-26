الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير المالية: حزم الحماية الاجتماعية لن تؤثر على مستهدفات الموازنة الحالية

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الحالية يوجد بها احتياطي، تم الإعلان عنه من أجل التعامل مع الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي يُقدر 135 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن حزمة الحماية الاجتماعية سيتم تمويلها من هذا الاحتياطي، دون التأثير على مستهدفات الموازنة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر بناءً على العلاوة الاستثنائية رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه.

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