وزير المالية: حزم الحماية الاجتماعية لن تؤثر على مستهدفات الموازنة الحالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الحالية يوجد بها احتياطي، تم الإعلان عنه من أجل التعامل مع الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي يُقدر 135 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن حزمة الحماية الاجتماعية سيتم تمويلها من هذا الاحتياطي، دون التأثير على مستهدفات الموازنة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر بناءً على العلاوة الاستثنائية رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه.