الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: حفنة من اللوز في اليوم يمكن أن تحسن صحة أمعائك

ارشيفية
ارشيفية
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أظهرت دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة من اللوز مفيد لصحة أمعائك.

وكشفت الأبحاث أن نظامنا الغذائي الغربي المعياري عالي المعالجة لا يفضي إلى صحة الأمعاء التي يمكن أن تتأثر ليس فقط بما نأكله ولكن بطريقة تناولنا للطعام.

لكن وجود أمعاء صحية أمر حيوي وقد ارتبط بتقليل القلق وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري والالتهابات. 

لهذا السبب من المهم تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأفوكادو وكذلك البكتيريا الصحية (من الأطعمة مثل الزبادي) والألياف من الفاكهة والخضروات. 

ووفقًا لموقع “مترو" وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية الشهر الماضي أن حفنة من اللوز يوميًا تحافظ على صحة أمعائك. 

وذلك لأن اللوز، الذي يحتوي على الدهون والألياف والبوليفينول يزيد من إنتاج الزبدات ، وهو حمض دهني يعزز صحة الأمعاء عن طريق الحفاظ على القولون متكامل ، وتحسين وقت العبور ودعم وظيفة المناعة.

شملت الدراسة والتي أجراها باحثون في King's College London ، بتمويل من مجلس California Almond Growers Council ، 87 من البالغين الأصحاء الذين استهلكوا كميات قليلة من الألياف وتناولوا وجبات خفيفة من الأطعمة المصنعة مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس.

تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات: واحدة استبدلت وجباتهم الخفيفة اليومية بـ 56 جرامًا من اللوز الكامل، وأخرى تناولت 56 جرامًا من اللوز المطحون، وأكلت المجموعة الضابطة الفطائر مع نفس العدد من السعرات الحرارية.

أولئك الذين تناولوا اللوز كان لديهم مستوى أعلى من البوتيرات في الأمعاء ومزيد من البوتاسيوم.

تم ربط اللوز الكامل أيضًا بحركات الأمعاء المنتظمة ، مما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في الإمساك،كما أن المكسرات بصفة عامة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، أما اللوز فيعد من أفضل أنواع المكسرات المفيدة لك ولعائلتكوخصوصا الأطفال بالتزامن مع وقت المذاكرة.

دراسة جديدة أن تناول وجبة خفيفة وجبة خفيفة من اللوز اللوز مفيد لصحة أمعائك صحة الأمعاء تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

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