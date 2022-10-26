الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كلية الطب بالقوات المسلحة تفتح باب التسجيل للأطباء المدنيين لدرجة الماجستير

كلية الطب بالقوات
كلية الطب بالقوات المسلحة
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد فى المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية، تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجة "الماجستير" للأطباء المدنيين فى تخصصات الجراحة العامة، وطب الأطفال ، والتوليد وأمراض النساء.

ومن المقرر أن تكون مواعيد التسجيل إبتداءاً من الأول وحتى الخامس عشر من نوفمبر المقبل ، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة بشارع إحسان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة ، علماً بأنه سيتم إعلان القبول فى الخامس عشر من ديسمبر.

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