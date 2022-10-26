الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب بيع حذاء.. القبض على شخصين لاتهامهما بالتشاجر مع صاحب محل تجارى بالشيخ زايد

جريدة الدستور
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ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على شخصين لاتهامهما بالتشاجر مع صاحب محل تجاري بمدينة الشيخ زايد، والاعتداء عليه، بسبب خلافات على بيع حذاء، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل محل تجاري بمدينة الشيخ زايد. 

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شخصين تشاجرا مع صاحب محل تجاري بسبب خلاف على بيع حذاء، واعتديا عليه بالضرب. 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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