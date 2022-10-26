الأربعاء 26 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عصابة تعترف بالتنقيب عن آثار بالإسكندرية أملًا فى «كنز»

جريدة الدستور
ads

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العامرية بالإسكندرية، أقروا بارتكاب الواقعة أملًا في العثور عن كنز وتحقيق أرباح طائلة من بيعها.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية بارتكاب أعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما، وعُثر على (حفرة دائرية بعمق حوالي 18 مترًا- الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالحفر بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

الأكثر قراءة

السيسى: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج مثالى للعلاقات الطيبة بين دولتين

الرئيس السيسى: العلاقات المصرية الإماراتية تمثّل نموذجًا مثاليًا للعلاقات الطيبة

عمرو فتوح: عرض توصيات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال نجاح كبير للمؤتمر الاقتصادى

«المهن التعليمية»: ولى أمر يتعدى على مديرة مدرسة بحلوان

«العربية للتصنيع» تطرح منتجاتها بنظام التقسيط

موعد كسوف الشمس في مصر والدول العربية وكيفية أداء صلاة الكسوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختيار ريشى سوناك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة.. الهندى الصغير إلى أين؟

ماجد حبته

وختامه توصيات ومقترحات

إبراهيم داود

عن النقد السينمائى.. ومجلة الفيلم

جلال حمام

شعب عظيم.. تقبل شجاعة القرار وتفهم فضيلته

د. القس صفوت البياضى

عام جديد يبدأ الأحد وينتهى فى يوم السبت حاضنًا ليوم الجمعة

أحمد الصغير

معًا من أجل إنقاذ وترسيخ صناعة السياحة الثقافية فى مصر!

أميرة عبد الكريم

اقتصاد النسوة رهان اليوم وطوق النجاة للغد

مؤمن المحمدي

بقلظ

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان