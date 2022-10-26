الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم بالنصب على مواطنين فى البحيرة: «خدت منهم 400 ألف»

جريدة الدستور
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اعترف متهم بالنصب على المواطنين في البحيرة، أمام جهات التحقيق، بأنه أوهم الشباب بقدرته على توفير فرص عمل في الخارج وحصل منهم على 400 ألف جنيه نظير إنهاء الأوراق الخاصة بسفرهم.

كانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، بتضررهم من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة إدكو في البحيرة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، حيث قام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامي على النحو المشار إليه، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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