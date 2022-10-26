الأربعاء 26 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا تزيح الستار عن طائرة مسيّرة انتحارية جديدة

طائرة مسيّرة انتحارية
طائرة مسيّرة انتحارية تركية
ads

طورت شركة Titra Teknoloji التركية طائرة مسيَرة انتحارية جديدة من طراز Deli، تم الكشف عنها يوم الثلاثاء في معرض SAHA Expo الدفاعي في إسطنبول.

 

ووفقا لصحيفة "صباح" التركية، قال الرئيس التنفيذي للشركة دافوت يلماز، إن المتخصصين يكملون اختبارات الطائرات المسيَرة ويتوقعون أن يتم تشغيلها قبل نهاية عام 2022.

 

وأضافت الصحيفة، ستكون الطائرة المسيَرة قادرة على العمل بشكل مستقل ويدويا، ويمكن نقلها بسهولة وجاهزة للاستخدام في غضون 15 دقيقة، سيتم تجهيز الطائرات بمعدات لمواجهة الحرب الإلكترونية.

 

وستكون الطائرة مسيَرة قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة، والصعود إلى ارتفاع يصل إلى 3.5 ألف متر، وسيكون من الممكن استخدامها في القتال على ارتفاعات 150-500 متر، وستحمل رأس حربي بوزن 3.1 كغم.

 

وقال يلماز: "من بين مزايا الطائرة المسيَرة الانتحارية، الجدوى الاقتصادية، بالنظر إلى الاستخدام لمرة واحدة للطائرة، وكذلك القدرة على العمل بشكل مستقل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-10-2022 فى مصر

وسط التوتر القائم.. روسيا تجرى تدريبات نووية وتبلغ أمريكا بها

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 26-10-2022

يستمر حتى 30 أكتوبر.. متحف المركبات الملكية ينظم معرضًا بعنوان «بطل الحرب والسلام»

موعد كسوف الشمس في مصر والدول العربية وكيفية أداء صلاة الكسوف

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 26-10-2022 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختيار ريشى سوناك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة.. الهندى الصغير إلى أين؟

ماجد حبته

وختامه توصيات ومقترحات

إبراهيم داود

عن النقد السينمائى.. ومجلة الفيلم

جلال حمام

شعب عظيم.. تقبل شجاعة القرار وتفهم فضيلته

د. القس صفوت البياضى

عام جديد يبدأ الأحد وينتهى فى يوم السبت حاضنًا ليوم الجمعة

أحمد الصغير

معًا من أجل إنقاذ وترسيخ صناعة السياحة الثقافية فى مصر!

أميرة عبد الكريم

اقتصاد النسوة رهان اليوم وطوق النجاة للغد

مؤمن المحمدي

بقلظ

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان