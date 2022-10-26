الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-10-2022 فى جميع الدوريات

كرة القدم
كرة القدم
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 اكتوبر 2022 في دوري ابطال اوروبا والدوري المصري والقنوات الناقلة.

 

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 26-10-2022

تختتم مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، اليوم الأربعاء، بمباراة  فاركو وحرس الحدود.

 

 وفي دوري أبطال أوروبا تقام 8 مباريات جديدة ضمن الجولة 5 من دور المجموعات، أبرزها مباراة القمة النارية بين برشلونة وبايرن ميونخ على ملعب كامب نو، ويحتاج البرسا للفوز  من أجل مواصلة المنافسة أمام إنتر ميلان الإيطالي على ورقة العبور الثانية للدور ثمن النهائي بعدما ضمن البايرن الترشح، وينتظر تشافي نتيجة مباراة إنتر أمام فيكتوريا بلزن.

 

 كما يقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول أمام أياكس امستردام الهولندي لحسم تأهله لدرو الـ16 من الشامبيوزليج.

 

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 26-10-2022 فى الدوري المصري

فاركو – حرس الحدود 15:00.

مواعيد مباريات اليوم فى دوري أبطال أوروبا 

  • كلوب بروج – بورتو 16:45.
  • إنتر ميلان – فيكتوريا بلزن 16:45.
  • أياكس أمستردام – ليفربول 19:00.
  • أتلتيكو مدريد – باير ليفركوزن 19:00.
  • برشلونة – بايرن ميونخ 19:00.
  • آينتراخت فرانكفورت – مارسيليا
  • نابولي – جلاسكو رينجرز 19:00.
  • توتنهام هوتسبير – سبورتينج لشبونة 19:00.

موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

مواعيد باقي مباريات اليوم فى الدوري السعودي والدوري التونسي

الشعلة – القادسية 14:55.

العربي – نجران 15:05.

الجبلين – الخلود 16:50.

بن قردان – المتلوي 13:30.

الترجي الرياضي – هلال الشابة 13:30.

السعودية ضد ألبانيا 17:00 (مباراة ودية ضمن تحضيرات كأس العالم 2022).

السالمية – برقان 14:35.

القادسية – كاظمة 17:35.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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