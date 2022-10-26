ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-10-2022 فى مصر

يهتم المصريون بمعرفة سعر الذهب في التحديثات اليومية، خاصة بعدما أعلن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عن أن البنك المركزي يستهدف إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب، مشيرا إلى أن الربط بين الجنيه والدولار هو أمر مغلوط خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-10-2022 في مصر

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم 26-10-2022 في مصر ، وذلك بعدما انخفض سعر الذهب بمصر، وقل بنسبة بسيطة قدرها جنيه واحد للذهب عيار 24.

وترصد الدستور خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم 26-10-2022 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1291 جنيها للجرام.

- سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1130 جنيها للجرام.

- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 969 جنيها للجرام.

- سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 753 جنيها للجرام.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 9040 جنيها.

أسعار الذهب اليوم 26-10-2022 في أسواق الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 26-10-2022

وصعد سعر الذهب عيار 24 بنحو 2 جنيه، وهو العيار الأعلى سعر في مصر ليبلغ 1292 حنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 26-10-2022

وأضافوا أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل صعوده محليًّا مع تحرك السعر العالمي، ليسجل نحو 1132 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 26-10-2022

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا والأكثر تشكيلًا، ليبلغ 970 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم 26-10-2022

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9056 جنيهًا، ليربح 16 جنيهًا للجنيه الواحد. ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم 26-10-2022

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 40052 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم 26-10-2022

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.292 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفزت الأسعار في التعاملات بالبورصة، فيما ربح المعدن الأصفر عالميًّا نحو 10 دولارات، ويعاود الصعود خلال التعاملات اليوم ويبلغ نحو 1659 دولارًا. وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.