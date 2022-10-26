الأربعاء 26 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسى: «الدولة قدراتها كده واللى عنده حلول يأتى بها»

ads

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة قدراتها معروفة، و"إمكانياتها كده"، مشيرًا إلى أنه لو أحد يستطيع تقديم حلول يأتي بها، وأنه سيكون سعيدًا بذلك.

وأضاف الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة "التاسعة": "هعلم الناس كويس إزاى ومنين، وبرضو الصحة، إحنا نقدر نوفر 50% من المطلوب، وأنا بقول الكلام ده بنفسي، والكلام خطير جدًا، هل إحنا مش شايفين ولا مش عارفين نشوف ولا إحنا بنحط كلام جنب بعضه وخلاص".

 وتابع: "في 2013 لو مفيش إيد حديد كانت الناس اللي في الشارع اتدبحت، ومكانش حد يقدر يرفع صوته، لولا إن فيه جيش قوي وقادر وأنا كنت شاهد عيان في كل شيء".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

الأكثر قراءة

موعد كسوف الشمس في مصر والدول العربية وكيفية أداء صلاة الكسوف

الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية الجديدة اتعملت بفكرة وكسبت 2 تريليون جنيه

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الأربعاء 26 أكتوبر 2022

«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار وحالة الطقس المتوقعة غدًا

الرئيس السيسى: مستقبل الصناعة فى مصر مر بـ3 هزات أثرت عليها بشكل كبير

الرئيس السيسى: نستهدف تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير بالصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختيار ريشى سوناك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة.. الهندى الصغير إلى أين؟

ماجد حبته

وختامه توصيات ومقترحات

إبراهيم داود

عن النقد السينمائى.. ومجلة الفيلم

جلال حمام

شعب عظيم.. تقبل شجاعة القرار وتفهم فضيلته

د. القس صفوت البياضى

عام جديد يبدأ الأحد وينتهى فى يوم السبت حاضنًا ليوم الجمعة

أحمد الصغير

معًا من أجل إنقاذ وترسيخ صناعة السياحة الثقافية فى مصر!

أميرة عبد الكريم

اقتصاد النسوة رهان اليوم وطوق النجاة للغد

مؤمن المحمدي

بقلظ

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان