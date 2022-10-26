السيسى: «الدولة قدراتها كده واللى عنده حلول يأتى بها»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة قدراتها معروفة، و"إمكانياتها كده"، مشيرًا إلى أنه لو أحد يستطيع تقديم حلول يأتي بها، وأنه سيكون سعيدًا بذلك.

وأضاف الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة "التاسعة": "هعلم الناس كويس إزاى ومنين، وبرضو الصحة، إحنا نقدر نوفر 50% من المطلوب، وأنا بقول الكلام ده بنفسي، والكلام خطير جدًا، هل إحنا مش شايفين ولا مش عارفين نشوف ولا إحنا بنحط كلام جنب بعضه وخلاص".

وتابع: "في 2013 لو مفيش إيد حديد كانت الناس اللي في الشارع اتدبحت، ومكانش حد يقدر يرفع صوته، لولا إن فيه جيش قوي وقادر وأنا كنت شاهد عيان في كل شيء".