الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حياة كريمة» تشيد بتوصية الرئيس السيسى بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية

حياة كريمة
حياة كريمة
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أشادت مؤسسة حياة كريمة بتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى في المؤتمر الاقتصادي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية؛ ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين منها أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد تدشين حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيه من الرئيس السيسي بضرورة استمرار الدولة في حماية المتأثرين بأي أعباء اقتصادية.

واختتمت فعاليات "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى نظمته الحكومة، اليوم الثلاثاء، والذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتضمنت أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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