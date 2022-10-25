أمطار رعدية تضرب مناطق متفرقة فى القاهرة الكبرى «فيديو»

شهدت مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى، برقا ورعدا يصاحبهما سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى يشهدها أغلب أنحاء الجمهورية اليوم.

كانت هيئة الأرصاد الجوية نشرت صورًا للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، خاصة شرق القاهرة وشرق الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن البلاد سوف تشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية، خلال طقس اليوم الثلاثاء، يصاحبها سقوط أمطار رعدية بعدة مناطق.

واعتبرت هيئة الأرصاد أن ذروة موجة سقوط الأمطار سوف تكون من مساء طقس اليوم، الثلاثاء، حيث يبدأ سقوط الأمطار الخفيفة صباحا على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد، وتزداد شدة الأمطار من مساء اليوم لتصبح متوسطة ورعدية وتمتد إلى مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء والوجه البحرى حتى مناطق من القاهرة الكبرى.

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