سر الحياة.. العصر الذهبى للمرأة المصرية «فيديو»

تساند مصر السنوات الأخيرة المرأة، جعلتها صوب عينها واهتماماتها، رأينا وزيرات ونائبات برلمانيات، ومشاريع مساندة لهن، باعتبارهن شركاء في الوطن.

"المرأة المصرية" التي تحمّلت الصعاب خلال السنوات الأخيرة، جاء الدور لوضعها في مكانتها اللائقة.. فالرئيس السيسي كرمهن ومكنهن اقتصادياً وعزّز من تواجدهن في كافة المجالات.

فيقول الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لقد كانت المرأة المصرية العظيمة ومازالت دعماً وظهيرا لوطنها، لن أكون مبالغاً إذا قلت إن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن.. هي رمز العطاء والتفاني، والتضحية المتجردة من أي مصلحة، هي سر الحياة".

وقالها الرئيس السيسي صراحة إن انحيازه للمرأة المصرية جاء عن قناعة تامة، وإيمان حقيقي، بل على العكس "احترام المرأة وتقدير دورها وحمايتها هو واجب وطني، والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة، بل هو حق أساسي لها، وعلينا أن نتخذها كمنهج حياة، بدونها لن يتحقق أي نجاح".

العديد من السيدات رأت أن هذا العصر "هو الذهبي للمرأة المصرية"، لتصعد العديد من النماذج المثالية على منصات النجاح والإنجازات، لتحظى بالمكانة اللائقة التي تستحقها، لتشيد المؤسسات والمنظمات الدولية بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القيادة السياسية لدعمها.

أثبتت "المرأة المصرية" أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك لا نستطيع التخلي عنه أبداً، وأن القوة والوصول لأعلى المناصب سيأتي وفق "تمكين للمرأة المصرية".