الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تفتتح قرية «أبوصوان» النموذجية فى شمال سيناء

القوات المسلحة تفتتح
القوات المسلحة تفتتح قرية «أبوصوان
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افتتح اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قرية "أبوصوان" النموذجية بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، والتي تم تنفيذها تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى وذلك لتلبية متطلبات المجتمع السيناوي، استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء والمشاركة في توفير "حياة كريمة" لأهالي سيناء.

وتضمنت القرية النموذجية إنشاء منازل بدوية متكاملة ومجهزة بكل المتطلبات المعيشية، بالإضافة إلى مسجد ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية التحتية وعددا من المرافق والخدمات العامة، وقام كل من قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ومحافظ شمال سيناء بتوزيع عقود تملك المنازل على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجًا.

فيما أكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب خلال الافتتاح أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدًا للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكل أنحاء شبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات وتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء الشرفاء بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة.

من جهتهم، عبر شيوخ وعواقل سيناء عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة في شبه جزيرة سيناء، مؤكدين العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وسرعة تلبيتها.

حضر فعاليات الافتتاح ممثلو الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري وعدد من شيوخ وعواقل سيناء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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