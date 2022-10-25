الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعثة الزمالك تصل الامارات استعدادًا لمواجهة الاهلى فى السوبر

بعثة الزمالك تصل
بعثة الزمالك تصل الامارات
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار أبوظبي استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وستتوجه البعثة إلى مدينة العين عبر حافلة وتستغرق الرحلة حوالي ساعة ونصف تقريبا للوصول إلى فندق إقامة الفريق.

يترأس بعثة الفريق أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.

بعثة الزمالك بعثة الزمالك تصل الامارات الاهلي والزمالك ملعب هزاع بن زايد احمد مرتضى

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وائل لطفي

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