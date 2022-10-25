الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هنا جودة تتأهل للأدوار الإقصائية ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

هنا جودة
هنا جودة
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تمكنت هنا جودة من تحقيق الفوز في مباراتها الثانية بدور المجموعات على البطلة المصرية نوران امبابي ضمن منافسات الناشئات تحت 19 عاما ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة  والتي تقام في صالة استاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

واستطاعت هنا جودة الفوز بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 11-3 و11-1  11-4.

وكانت قد حققت هنا جودة الفوز صباح اليوم على منة الله فريد بثلاثة أشواط نظيفة لتضمن بذلك تأهلها للادوار الإقصائية والتي ستنطلق غدا بداية من دور ال32.


يذكر أن اليوم ستقام منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للآنسات مع استئناف منافسات تحت 13 و17 للآنسات وإقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي.


ووفقا لجدول البطولة فإن المنافسات ستكون كالتالى..


الأربعاء 26 أكتوبر:

-بداية الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 للآنسات و استكمال باقي المباريات حتى النهائيات.

الجمعة 28 أكتوبر :

-انطلاق منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى دور ال16

السبت 29 أكتوبر :

-انطلاق منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للشباب والانتهاء من دور المجموعات
-استئناف منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى المباريات النهائية.

الأحد 30 أكتوبر :

إقامة الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 حتى المباريات النهائية.

 

نائب اتحاد البحريني لتنس الطاولة: مصر مشهورة بالتنظيم الرائع للبطولات العالمية والدولية

تحدث علي المادح، نائب رئيس الاتحاد البحريني لتنس الطاولة رئيس الوفد البحريني بالبطولة، عن تنظيم مصر لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجارى.

وقال علي المادح : "تشارك البحرين في فئة البنات والأولاد، ففي البنات نشارك تحت 19 عام، وتحت 15 عام، وأيضًا تحت 17 عام، أما فئة الأولاد فنشارك تحت 19 عام، وتحت 15 عام، وأيضًا تحت 17 عام، وفي الإجمالي سيكونون 5 لاعبين، اثنين من البنات، وثلاثة أولاد".

وأكد: "تنظيم مصر للبطولة رائع، مصر مشهورة بالتنظيم، فهذه ليست أول مرة تنظم فيها بطولة مصر الدولية، وأيضًا قاموا بتنظيم بطولات كثيرة وبطولات عالم، وأيضًا في الألعاب الأخرى مثل كرة اليد، والطائرة، والسلة،  وتنس الطاولة رياضة متطورة في مصر وتعتبر من الألعاب المميزة في الدول العربية".

وأضاف: "بطولة مصر الدولية قوية للغاية ويشارك فيها 22 دولة، ويوجد مستويات رائعة في جميع الفئات، أرى أن مستويات البنات مميزة للغاية، مصر لديها مجموعة كبيرة من اللاعبات المتميزات ولها مستقبل باهر".

وتابع المادح: "جميع اللاعبين الذين يمارسون في تنس الطاولة محترفين مثل الصين، أوروبا، كوريا، واليابان، أما اللاعبين العرب غير مركزين على هذه الرياضة، والمستويات العربية مختلفة تمامًا عن المستويات العالمية".

استاد القاهرة الدولى البطلة المصرية استئناف البطلة الدولية لتنس الطاولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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