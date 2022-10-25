الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية تستضيف وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

سها جندي وزيرة الدولة
سها جندي وزيرة الدولة للهجرة
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في إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع مختلف الوزارات بالدولة، استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك في ضوء خطة القوات المسلحة لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

وألقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج محاضرة قدمت في بدايتها التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، كما استعرضت جهود الوزارة تجاه المواطنين المصريين بالخارج ، واستراتيجية التواصل المستدام مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

فيما ألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة قدم خلالها الشكر لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكداً أن إنشاء وزارة الهجرة هو أحد مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو، مثنياً على ما تقوم به الوزارة من جهود لترسيخ وتعزير روح الانتماء وتدعيم الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع المصريين.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة من سلسلة لقاءات "نقل الخبرة" التي تقوم أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتنظيمها للوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة مع مختلف الدارسين بالأكاديمية للتعرف على أسلوب عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فى ظل رؤية الدولة المصرية الطموحة بمختلف المجالات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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