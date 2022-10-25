الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم للمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، وذلك لزيارة عدد من مصابى العمليات العسكرية عرفاناً وتقديراً لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول الإمكانيات الهائلة داخل المجمع الطبى بالمعادي والذي يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من منظومة طبية متكاملة تعمل بأحدث الأساليب العلمية فى جميع التخصصات الطبية.

كما قام الوفد بزيارة عدد من مصابى حرب أكتوبر المجيدة والذى مازالوا يخضعون للعلاج الدائم داخل المجمع الطبى، وعدد من مصابى العمليات الحربية فى سيناء الذى سجلوا أسماءهم بأحرف من نور فى تاريخ العسكرية المصرية نتيجة لتضحياتهم بالغالى والنفيس وتم إهداءهم درع الجمعية متمنين لهم الشفاء العاجل.

وفى نهاية الزيارة تم تبادل الدروع بين مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي، ورئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم.

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وائل لطفي

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