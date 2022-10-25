الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال بالذكرى الـ80 لمعركة العلمين

القوات المسلحة
القوات المسلحة
ads

شهد النصب التذكاري لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين، الاحتفال بالذكرى الـ(80) لمعركة العلمين، بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من (بريطانيا – ألمانيا – إيطاليا – اليونان)، وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية.

وشهدت المقبرة التابعة لهيئة الكومنولوث لمقابر الحرب بمدينة العلمين، مراسم إحياء الذكرى الـ80 لمعركة العلمين والتي دارت أحداثها عام 1942، حيث بدأت المراسم بوضع اكاليل الزهور بمقر الاحتفال الرئيسى أعقبه عزف عدد من المقطوعات الموسيقية العسكرية الجنائزية وإنشاد الترانيم التى تدعو إلى المحبة ونبذ العنف ونشر السلام فى أنحاء العالم، كما وقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح  ضحايا الحروب.

كما قامت الوفود المشاركة فى الاحتفال بزيارة لمتحف العلمين العسكري، حيث يعتبر المتحف تجسيداً لمعركة العلمين وبانوراما تخلد ذكرى وعتاد الحرب العالمية الثانية لما يحتويه من مقتنيات عسكرية وخرائط سير المعركة وبعض المقتنيات الخاصة بقادة الجيوش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هدف المؤتمر الاقتصادى

الأكثر قراءة

موعد كسوف الشمس في مصر والدول العربية وكيفية أداء صلاة الكسوف

القباج: دبلوم خفض الطلب على المخدرات الأول على الشرق الأوسط

جنايات دمنهور تبدأ نظر محاكمة عبيد صالح رئيس الجامعة السابق فى قضية الرشوة

أهالي شارع المطرية المجاورين لشجرة مريم: الله يباركلك يا سيسي جبت الخير للمنطقة

السيسى: «المرتبات تعبانة.. واوعى تخلى غضبك من سوء الأداء يتحول لعداوة»

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال بالذكرى الـ80 لمعركة العلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

شعب عظيم.. تقبل شجاعة القرار وتفهم فضيلته

د. القس صفوت البياضى

عام جديد يبدأ الأحد وينتهى فى يوم السبت حاضنًا ليوم الجمعة

أحمد الصغير

معًا من أجل إنقاذ وترسيخ صناعة السياحة الثقافية فى مصر!

أميرة عبد الكريم

اقتصاد النسوة رهان اليوم وطوق النجاة للغد

مؤمن المحمدي

بقلظ

منى رجب

مهرجان الموسيقى العربية يتحدى بالطرب الأصيل

محمد العسيري

72 ساعة من أجل المستقبل

ماجد حبته

هل تبيع مصر أصولها؟

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا