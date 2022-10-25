القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال بالذكرى الـ80 لمعركة العلمين

شهد النصب التذكاري لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين، الاحتفال بالذكرى الـ(80) لمعركة العلمين، بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من (بريطانيا – ألمانيا – إيطاليا – اليونان)، وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية.

وشهدت المقبرة التابعة لهيئة الكومنولوث لمقابر الحرب بمدينة العلمين، مراسم إحياء الذكرى الـ80 لمعركة العلمين والتي دارت أحداثها عام 1942، حيث بدأت المراسم بوضع اكاليل الزهور بمقر الاحتفال الرئيسى أعقبه عزف عدد من المقطوعات الموسيقية العسكرية الجنائزية وإنشاد الترانيم التى تدعو إلى المحبة ونبذ العنف ونشر السلام فى أنحاء العالم، كما وقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحروب.

كما قامت الوفود المشاركة فى الاحتفال بزيارة لمتحف العلمين العسكري، حيث يعتبر المتحف تجسيداً لمعركة العلمين وبانوراما تخلد ذكرى وعتاد الحرب العالمية الثانية لما يحتويه من مقتنيات عسكرية وخرائط سير المعركة وبعض المقتنيات الخاصة بقادة الجيوش.