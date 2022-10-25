هنا جودة تفوز على منة الله فريد في أولى مبارياتها ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

نجحت هنا جودة في تحقيق الفوز على البطلة المصرية منة الله فريد في أولى مبارياتها ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام في صالة استاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وانتهى اللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة لصالح هنا جودة بواقع 11-3 و 11-3 و 11-2.

ومن المنتظر أن تواجه هنا جودة البطلة المصرية نوران امبابي في الجولة الثانية بدور المجموعات في تمام الواحدة ظهرا اليوم.

يذكر أن اليوم ستقام منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للآنسات مع استئناف منافسات تحت 13 و17 للآنسات وإقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي.

ووفقا لجدول البطولة فإن المنافسات ستكون كالتالى..

الأربعاء 26 أكتوبر:

-بداية الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 للآنسات و استكمال باقي المباريات حتى النهائيات.

الجمعة 28 أكتوبر :

-انطلاق منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى دور الـ16.

السبت 29 أكتوبر :

-انطلاق منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للشباب والانتهاء من دور المجموعات.

-استئناف منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى المباريات النهائية.

الأحد 30 أكتوبر :

إقامة الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 حتى المباريات النهائية.